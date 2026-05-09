Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій українців продовжує надаватимя у Київській області, повідомляє видання Politeka.net.

Програму багатоцільової грошової допомоги впроваджують спільно Естонська рада у справах біженців та благодійний фонд «Єдність за майбутнє».

Естонська рада у справах біженців у травні 2026 року продовжує реалізацію програми фінансової підтримки для українців, які через війну втратили стабільні джерела доходу. Вона спрямована на підтримку громадян, які постраждали внаслідок бойових дій.

Допомога охоплює жителів не тільки Київської області, а також Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Кіровоградської.

Рішення щодо надання виплат ухвалюється в індивідуальному порядку після оцінки рівня вразливості заявника. Таку оцінку проводить консультант під час телефонного інтерв’ю.

Під час розгляду враховується низка життєвих обставин, що підтверджують потребу в підтримці. Серед них — втрата годувальника, повне або значне руйнування житла внаслідок бойових дій, наявність інвалідності або серйозних проблем зі здоров’ям, статус одинокого з батьків неповнолітніх дітей, а також ситуації, коли основним джерелом доходу в родині є жінка.

Окремо беруться до уваги малозабезпечені сім’ї з дітьми, домогосподарства з новонародженими дітьми, вагітними жінками або матерями, які годують грудьми, а також самотні пенсіонери та інші категорії підвищеної вразливості.

У разі позитивного рішення розмір допомоги становить 2 220 гривень на одну особу. Виплата призначається на період від одного до трьох місяців залежно від регіону проживання. Максимально підтримка може бути надана для п’яти членів одного домогосподарства.

Кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок, який заявник зазначає під час оформлення заявки.

Джерело: Факти.

