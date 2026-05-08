Во Львове в ближайшее время могут изменить стоимость билетов в общественном транспорте, ведь подорожание проезда уже вынесено на публичное обсуждение.

Подорожание проезда во Львове стало темой нового проекта решения, касающегося тарифов в городских автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, публичное обсуждение проходило 7 мая в помещении Первой Львовской медиатеки. Мероприятие должно было начаться в 16:30.

Для участия жителям нужно пройти предварительную регистрацию. Кроме того, до 9 мая львовяне могут подать свои предложения и замечания через ЦНАПы или по почте в департамент городской мобильности и уличной инфраструктуры.

Согласно обнародованному проекту решения о подорожании проезда во Львове, в городе планируется пересмотреть сразу несколько тарифов.

Низкой будет оставаться оплата транспортной картой для студентов. Ее предлагают увеличить с 8,5 грн. до 11,5 грн. Стоимость поездки при оплате через приложение или транспортной картой может вырасти с 17 грн. до 23 грн.

Также планируется изменение тарифа для тех пассажиров, которые рассчитываются банковской картой. Для них поездка может стоить 26 грн. вместо нынешних 20 грн.

Самым дорогим останется наличный расчет. При утверждении новых тарифов билет будет стоить 30 грн вместо 25 грн.

Отдельно в документе говорится об изменении стоимости абонементов. Студенческий абонемент на все виды транспорта может возрасти до 575 грн., а общий абонемент предлагают установить на уровне 1150 грн.

Также планируется увеличить штраф за безбилетный или незавалидованный проезд до 520 грн.

В горсовете объясняют, что подорожание проезда во Львове связано, прежде всего, с существенным ростом расходов перевозчиков.

По словам представителей транспортной отрасли, еще в 2025 году дизельное топливо стоило около 48 грн. за литр, а сейчас цена превышает 90 грн. Это влияет на себестоимость перевозок и обслуживания транспорта.

