У Львові найближчим часом можуть змінити вартість квитків у громадському транспорті, адже подорожчання проїзду вже винесли на публічне обговорення.

Подорожчання проїзду у Львові стало темою нового проєкту рішення, який стосується тарифів у міських автобусах, трамваях та тролейбусах, повідомляє Politeka.

Як проінфомували на офіційному сайті міської ради, публічне обговорення проходило 7 травня у приміщенні Першої Львівської медіатеки. Захід мав розпочатися о 16:30.

Для участі мешканцям потрібно було пройти попередню реєстрацію. Окрім цього, до 9 травня львів’яни можуть подати свої пропозиції та зауваження через ЦНАПи або поштою до департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.

Згідно з оприлюдненим проєктом рішення про подорожчання проїзду у Львові, у місті планують переглянути одразу кілька тарифів.

Найнижчою залишатиметься оплата транспортною карткою для студентів. Її пропонують збільшити з 8,5 грн до 11,5 грн. Вартість поїздки при оплаті через додаток або транспортною карткою може зрости з 17 грн до 23 грн.

Також планується зміна тарифу для тих пасажирів, які розраховуються банківською карткою. Для них поїздка може коштувати 26 грн замість нинішніх 20 грн.

Найдорожчим залишиться готівковий розрахунок. У разі затвердження нових тарифів квиток коштуватиме 30 грн замість 25 грн.

Окремо в документі йдеться про зміни вартості абонементів. Студентський абонемент на всі види транспорту може зрости до 575 грн, а загальний абонемент пропонують встановити на рівні 1150 грн.

Також планують збільшити штраф за безквитковий або незавалідований проїзд до 520 грн.

У міськраді пояснюють, що подорожчання проїзду у Львові пов’язане насамперед із суттєвим зростанням витрат перевізників.

За словами представників транспортної галузі, ще у 2025 році дизельне пальне коштувало близько 48 грн за літр, а зараз ціна перевищує 90 грн. Саме це впливає на собівартість перевезень та обслуговування транспорту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.