Подорожание проезда во Львовской области сопровождается не только новыми тарифами, но попытками модернизации городской транспортной системы.

Подорожание проезда во Львовской области произошло в Дрогобыче, где исполнительный комитет городского совета утвердил обновленную систему тарифов общественного транспорта, сообщает Politeka.

С 29 апреля стоимость поездки зависит от способа оплаты. Самый дешевый вариант – использование «Карты жителя Дрогобычской общины» или мобильного приложения. В таком случае билет стоит 25 гривен.

Если пассажир рассчитывается банковской картой, цена составляет 28 гривен. Самый высокий тариф установлен для наличного расчета у водителя – 30 гривен за поездку.

В городском совете объяснили, что пересмотр стоимости стал необходим из-за экономических факторов. Перевозчики сообщают о росте расходов на горючее, а также влиянии повышения минимальной заработной платы на общую себестоимость перевозок.

Власти отмечают, что без коррекции тарифов стабильная работа маршрутной сети оказалась бы под угрозой. В то же время в городе подчеркивают: социальные гарантии для отдельных категорий пассажиров сохранены, и они будут пользоваться бесплатным проездом, который компенсируется из бюджета.

Кроме тарифных изменений, в транспортной сфере Дрогобыча планируется ужесточить контроль безопасности. В городских автобусах должны быть установлены камеры видеонаблюдения для фиксации событий в салоне и повышения уровня контроля во время поездок.

Последующие изменения тарифной политики будут зависеть от экономической ситуации и стоимости энергоносителей.

