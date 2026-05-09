Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 10 мая.

Графики отключения света в Полтавской области на 10 мая, в воскресенье, охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 10 мая из-за плановых и профилактических ремонтных работ.

С 8 до 20 часов (12 часов подряд) в селе Радочыны вводятся дополнительные графики отключения света. Они будут продолжаться в домах, которые находятся на улицах:

пров. Вильный — № 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодижна — № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — № 2, 3, 5, 6, 10

Степова — № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

В селе Гунькы с 8 до 20 часов будет отсечено долго электричество. Обесточат дома, расположенные по многим адресам:

Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — № 7

Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — № 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — № 2, 4, 13

Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — № 2, 8

пров. Камянськый — № 1, 6

В селе Запсилля с 8 до 20 часов выключать электричество. Ограничения охватят десятки адресов:

Молодижна — № 1–17

Вышнева — № 1–8, 11–16

Героив Украины — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузынська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Ивана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — № 1–9, 11, 13–15, 17–21, 23–26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

пров. Медовый — № 6, 7

пров. Мыру — № 1, 3

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

тупык Пищаный — № 1, 3, 4

Свитанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — № 3, 4, 5, 6, 7

пров. Степовый — № 1, 9

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплычна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — № 1–45А, 50–58, 60, 62, 64–68, 70–74, 76, 78–84, 86–93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106–108, 110, 112, 113, 115, 118, 120–123, 127–130, 132

Шкильна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.