Графіки відключення світла у Полтавській області на 10 травня, в неділю, охоплять десятки адрес та триватимуть багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області, що будуть діяти на 10 травня через планові та профілактичні ремонтні роботи.

З 8 до 20 години (12 годин поспіль) в селі Радочини вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть в будинках, які знаходяться на вулицях:

пров. Вільний — № 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодіжна — № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — № 2, 3, 5, 6, 10

Степова — № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

В селі Гуньки з 8 до 20 години буде відсітня довго електрика. Знеструмлять будинки, що розташовані за багатьма адресами:

Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — № 7

Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — № 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — № 2, 4, 13

Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — № 2, 8

пров. Кам'янський — № 1, 6

В селі Запсілля з 8 до 20 години вимикати електрику. Обмеження охоплять десятки адрес:

Молодіжна — № 1–17

Вишнева — № 1–8, 11–16

Героїв України — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузинська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Івана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — № 1–9, 11, 13–15, 17–21, 23–26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

пров. Медовий — № 6, 7

пров. Миру — № 1, 3

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

тупик Піщаний — № 1, 3, 4

Світанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — № 3, 4, 5, 6, 7

пров. Степовий — № 1, 9

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплична — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — № 1–45А, 50–58, 60, 62, 64–68, 70–74, 76, 78–84, 86–93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106–108, 110, 112, 113, 115, 118, 120–123, 127–130, 132

Шкільна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9.

