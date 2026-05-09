Графіки відключення світла у Полтавській області на 10 травня, в неділю, охоплять десятки адрес та триватимуть багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Українців попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області, що будуть діяти на 10 травня через планові та профілактичні ремонтні роботи.
З 8 до 20 години (12 годин поспіль) в селі Радочини вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть в будинках, які знаходяться на вулицях:
- пров. Вільний — № 1, 2, 3, 4
- Кременчуцька — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н
- Молодіжна — № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Садова — № 2, 3, 5, 6, 10
- Степова — № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
- Червоної Калини — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27
В селі Гуньки з 8 до 20 години буде відсітня довго електрика. Знеструмлять будинки, що розташовані за багатьма адресами:
- Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лісова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — № 7
- Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- пров. Луговий — № 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16
- Козацька — № 2, 4, 13
- Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Кам'яна — № 2, 8
- пров. Кам'янський — № 1, 6
В селі Запсілля з 8 до 20 години вимикати електрику. Обмеження охоплять десятки адрес:
- Молодіжна — № 1–17
- Вишнева — № 1–8, 11–16
- Героїв України — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17
- Грузинська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- Івана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Кленова — № 1–9, 11, 13–15, 17–21, 23–26, 28, 31, 33, 35, 37, 41
- пров. Медовий — № 6, 7
- пров. Миру — № 1, 3
- Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12
- тупик Піщаний — № 1, 3, 4
- Світанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- Степова — № 3, 4, 5, 6, 7
- пров. Степовий — № 1, 9
- Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- Теплична — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Центральна — № 1–45А, 50–58, 60, 62, 64–68, 70–74, 76, 78–84, 86–93, 95, 96, 98, 99, 104, 105-А, 106–108, 110, 112, 113, 115, 118, 120–123, 127–130, 132
- Шкільна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9.
