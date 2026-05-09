Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области 10 мая.

Графики отключения света продлятся много часов подряд в Кировоградской области из-за профилактических работ, запланированных на 10 мая, пишет Poiliteka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области 10 мая, в воскресенье. Энергетики призывают граждан заранее подготовиться к длительному отсутствию электроэнергии: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график проведения работ при планировании дел.

Село Олександривка останется без электричества из-за планового ремонта в электросетях. Свет здесь выключат с 09:00–17:00 на следующих улицах:

Берегова — № 2, 5–12, 14–17, 19, 19А, 19Б, 20–22, 24–28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53–54

Хутирська — № 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78

пров. Хутирськый — № 1А, 2, 2А, 3, 5, 7–13, 15, 17

В селе Кривоносове электричество исчезнет с 09:00–17:00. Свет в это время будет отсутствовать по следующим адресам:

Щастя — № 1, 3, 6, 7, 11, 14, 20, 21, 23, 25–27

Дружбы — № 5–14, 16, 17

Центральна — № 1–8, 10–11, 13–14, 17–20, 24, 28.

В селе Нова Осота с 09:00–17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в домах, расположенных по следующим адресам:

Пидлисна — № 2–3, 5–15, 18, 20–22, 28, 30, 34, 36А, 38, 40, 42, 45, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43А

пров. Пищаный — № 1–7, 9, 13

пров. Садовый — № 1–8, 10, 15

пров. Тыхый — № 1–4, 8–10, 12–13, 16

пров. Лугова — № 1–7, 7А, 8–17, 20.

С 09:00–17:00 часов отсутствует электричество в селе Соснивка. Обесточат часть домов на улицах:

Мыру — № 43–46

Садова — № 50, 52–58, 60, 63–65, 67–70, 72–73, 81.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.