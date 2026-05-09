Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області 10 травня, в неділю. Енергетики закликають громадян заздалегідь підготуватися до тривалої відсутності електроенергії: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати графік проведення робіт під час планування справ.

Село Олександрівка залишиться без електрики через плановий ремонт в електромережах. Світло тут вимкнуть з 09:00–17:00 години на наступних вулицях:

Берегова — № 2, 5–12, 14–17, 19, 19А, 19Б, 20–22, 24–28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53–54

Хутірська — № 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78

пров. Хутірський — № 1А, 2, 2А, 3, 5, 7–13, 15, 17

В селі Кривоносове електрика зникне з 09:00–17:00 години. Світло в цей час буде відсутня за наступними адресами:

Щастя — № 1, 3, 6, 7, 11, 14, 20, 21, 23, 25–27

Дружби — № 5–14, 16, 17

Центральна — № 1–8, 10–11, 13–14, 17–20, 24, 28.

В селі Нова Осота з 09:00–17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в будинках, що розташовані за такими адресами:

Підлісна — № 2–3, 5–15, 18, 20–22, 28, 30, 34, 36А, 38, 40, 42, 45, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43А

пров. Піщаний — № 1–7, 9, 13

пров. Садовий — № 1–8, 10, 15

пров. Тихий — № 1–4, 8–10, 12–13, 16

пров. Лугова — № 1–7, 7А, 8–17, 20.

З 09:00–17:00 години відсутньою буде електрика в селі Соснівка. Знеструмлять частину будинків на вулицях:

Миру — № 43–46

Садова — № 50, 52–58, 60, 63–65, 67–70, 72–73, 81.

