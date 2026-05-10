Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

ДТЭК «Одесские электросети» сделали подробный график отключения света в Одесской области на неделю с 11 по 17 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

11.05.2026 года с 08:00 до 19:00 часов исчезнет электричество в селе Гвоздавка Перша. Обесточенными будут оставаться только отдельные улицы населенного пункта:

Балтська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9

Бузкова — 1; 2; 3; 4; 9;

Дачна — 1; 4; 8; 9; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 26; 28

Энергетычна — 170; 171

Зоряна — 26; 27; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 44

Надии — 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41

Одеська — 1; 2

Радисна — 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15;

Садова — 1; 2

Святкова — 1; 2

Сонячна — 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

пров. Сонячный — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

пров. Тыхый — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

12.05.2026 с 08:00 до 19:00 часа обесточивания ждут населенные пункты Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточат следующие населенные пункты:

с. Гонората

сел. Борщи ул. Лисова

с. Куяльник

с. Вышневе ул. Перемогы, Центральна

с. Качуривка ул. Центральна, Новоселив, Зелена

с. Розаливка

с. Новый Мыр

с. Глыбочок

с. Малый Куяльнык ул. Пивденна

с. Косы

с. Гыдерым вул. Выноградна, Травнева, Незалежна

с. Велыка Киндративка

с. Косы-Слобидка

с. Любомырка

с. Вестернычаны

с. Оброчне

с. Федоривка ул. Тумачивська, Шкильна

с. Олексиивка

с. Ставкы

с. Петривка.

