Графики отключения света будут продолжаться в Одесской области из-за плановых работ, вводимых на неделю с 11 по 17 мая, сообщает Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

ДТЭК «Одесские электросети» сделали подробный график отключения света в Одесской области на неделю с 11 по 17 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

11.05.2026 года с 08:00 до 19:00 часов исчезнет электричество в селе Гвоздавка Перша. Обесточенными будут оставаться только отдельные улицы населенного пункта:

  • Балтська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9
  • Бузкова — 1; 2; 3; 4; 9;
  • Дачна — 1; 4; 8; 9; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 26; 28
  • Энергетычна — 170; 171
  • Зоряна — 26; 27; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 44
  • Надии — 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41
  • Одеська — 1; 2
  • Радисна — 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15;
  • Садова — 1; 2
  • Святкова — 1; 2
  • Сонячна — 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
  • пров. Сонячный — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
  • пров. Тыхый — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

свет, отключение электроэнергии

12.05.2026 с 08:00 до 19:00 часа обесточивания ждут населенные пункты Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточат следующие населенные пункты:

  • с. Гонората
  • сел. Борщи ул. Лисова
  • с. Куяльник
  • с. Вышневе ул. Перемогы, Центральна
  • с. Качуривка ул. Центральна, Новоселив, Зелена
  • с. Розаливка
  • с. Новый Мыр
  • с. Глыбочок
  • с. Малый Куяльнык ул. Пивденна
  • с. Косы
  • с. Гыдерым вул. Выноградна, Травнева, Незалежна
  • с. Велыка Киндративка
  • с. Косы-Слобидка
  • с. Любомырка
  • с. Вестернычаны
  • с. Оброчне
  • с. Федоривка ул. Тумачивська, Шкильна
  • с. Олексиивка
  • с. Ставкы
  • с. Петривка.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Одесской области: что происходит на рынке.

Также Politeka сообщала, Работа с зарплатой более 27 тысяч гривен: где пенсионерам искать вакансии в Одессе.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: что нужно сделать, чтобы получать надбавку каждый месяц.