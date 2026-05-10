Графики отключения света будут продолжаться в Одесской области из-за плановых работ, вводимых на неделю с 11 по 17 мая, сообщает Politeka.net.
Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
ДТЭК «Одесские электросети» сделали подробный график отключения света в Одесской области на неделю с 11 по 17 мая. Они будут продолжаться через работы, которые проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.
11.05.2026 года с 08:00 до 19:00 часов исчезнет электричество в селе Гвоздавка Перша. Обесточенными будут оставаться только отдельные улицы населенного пункта:
- Балтська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9
- Бузкова — 1; 2; 3; 4; 9;
- Дачна — 1; 4; 8; 9; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 26; 28
- Энергетычна — 170; 171
- Зоряна — 26; 27; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 44
- Надии — 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41
- Одеська — 1; 2
- Радисна — 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15;
- Садова — 1; 2
- Святкова — 1; 2
- Сонячна — 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
- пров. Сонячный — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- пров. Тыхый — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
12.05.2026 с 08:00 до 19:00 часа обесточивания ждут населенные пункты Куяльницкой сельской объединенной территориальной общины. Обесточат следующие населенные пункты:
- с. Гонората
- сел. Борщи ул. Лисова
- с. Куяльник
- с. Вышневе ул. Перемогы, Центральна
- с. Качуривка ул. Центральна, Новоселив, Зелена
- с. Розаливка
- с. Новый Мыр
- с. Глыбочок
- с. Малый Куяльнык ул. Пивденна
- с. Косы
- с. Гыдерым вул. Выноградна, Травнева, Незалежна
- с. Велыка Киндративка
- с. Косы-Слобидка
- с. Любомырка
- с. Вестернычаны
- с. Оброчне
- с. Федоривка ул. Тумачивська, Шкильна
- с. Олексиивка
- с. Ставкы
- с. Петривка.
