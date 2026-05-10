Графіки відключення світла будуть тривати в Одеській області через планові роботи, що вводяться на тиждень з 11 до 17 травня, повідомляє Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

ДТЕК «Одеські електромережі» зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 11 до 17 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

11.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години зникне електрика в селі Гвоздавка Перша. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:

  • Балтська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9
  • Бузкова — 1; 2; 3; 4; 9;
  • Дачна — 1; 4; 8; 9; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 26; 28
  • Енергетична — 170; 171
  • Зоряна — 26; 27; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 44
  • Надії — 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41
  • Одеська — 1; 2
  • Радісна — 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15;
  • Садова — 1; 2
  • Святкова — 1; 2
  • Сонячна — 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
  • пров. Сонячний — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
  • пров. Тихий — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

12.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години знеструмлення чекають населені пункти Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. Знеструмлять такі населені пункти:

  • с. Гонората
  • сел. Борщі вул. Лісова
  • с. Куяльник
  • с. Вишневе вул. Перемоги, вул. Центральна
  • с. Качурівка вул. Центральна, Новоселів, Зелена
  • с. Розалівка
  • с. Новий Мир
  • с. Глибочок
  • с. Малий Куяльник вул. Південна
  • с. Коси
  • с. Гидерим вул. Виноградна, Травнева, Незалежна
  • с. Велика Кіндратівка
  • с. Коси-Слобідка
  • с. Любомирка
  • с. Вестерничани
  • с. Оброчне
  • с. Федорівка вул. Тумачівська, Шкільна
  • с. Олексіївка
  • с. Ставки
  • с. Петрівка.

