Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

ДТЕК «Одеські електромережі» зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 11 до 17 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

11.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години зникне електрика в селі Гвоздавка Перша. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:

Балтська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9

Бузкова — 1; 2; 3; 4; 9;

Дачна — 1; 4; 8; 9; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 26; 28

Енергетична — 170; 171

Зоряна — 26; 27; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 44

Надії — 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41

Одеська — 1; 2

Радісна — 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15;

Садова — 1; 2

Святкова — 1; 2

Сонячна — 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

пров. Сонячний — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

пров. Тихий — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

12.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години знеструмлення чекають населені пункти Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. Знеструмлять такі населені пункти:

с. Гонората

сел. Борщі вул. Лісова

с. Куяльник

с. Вишневе вул. Перемоги, вул. Центральна

с. Качурівка вул. Центральна, Новоселів, Зелена

с. Розалівка

с. Новий Мир

с. Глибочок

с. Малий Куяльник вул. Південна

с. Коси

с. Гидерим вул. Виноградна, Травнева, Незалежна

с. Велика Кіндратівка

с. Коси-Слобідка

с. Любомирка

с. Вестерничани

с. Оброчне

с. Федорівка вул. Тумачівська, Шкільна

с. Олексіївка

с. Ставки

с. Петрівка.

