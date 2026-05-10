Графіки відключення світла будуть тривати в Одеській області через планові роботи, що вводяться на тиждень з 11 до 17 травня, повідомляє Politeka.net.
Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.
ДТЕК «Одеські електромережі» зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 11 до 17 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.
11.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години зникне електрика в селі Гвоздавка Перша. Знеструмленими залишатимуться лише окремі вулиці населеного пункту:
- Балтська — 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9
- Бузкова — 1; 2; 3; 4; 9;
- Дачна — 1; 4; 8; 9; 16; 17; 18; 20; 23; 24; 26; 28
- Енергетична — 170; 171
- Зоряна — 26; 27; 28; 29; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 44
- Надії — 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41
- Одеська — 1; 2
- Радісна — 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15;
- Садова — 1; 2
- Святкова — 1; 2
- Сонячна — 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59А; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
- пров. Сонячний — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- пров. Тихий — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
12.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години знеструмлення чекають населені пункти Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. Знеструмлять такі населені пункти:
- с. Гонората
- сел. Борщі вул. Лісова
- с. Куяльник
- с. Вишневе вул. Перемоги, вул. Центральна
- с. Качурівка вул. Центральна, Новоселів, Зелена
- с. Розалівка
- с. Новий Мир
- с. Глибочок
- с. Малий Куяльник вул. Південна
- с. Коси
- с. Гидерим вул. Виноградна, Травнева, Незалежна
- с. Велика Кіндратівка
- с. Коси-Слобідка
- с. Любомирка
- с. Вестерничани
- с. Оброчне
- с. Федорівка вул. Тумачівська, Шкільна
- с. Олексіївка
- с. Ставки
- с. Петрівка.
