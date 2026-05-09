Дефицит продуктов в Полтавской области способен стать дополнительным фактором для удорожания овощей и в других регионах страны.

Дефицит продуктов в Полтавской области может повлиять на украинский рынок овощей в ближайшее время, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают о вероятном росте стоимости картофеля из-за быстрого сокращения запасов прошлогоднего урожая, хотя пока покупатели еще не почувствовали резких изменений в магазинах.

Аналитики аграрного сектора отмечают, что в этом году ситуация выглядит более спокойной, чем в предыдущем сезоне. Сейчас производители продают картофель по 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, весной прошлого года украинцы покупали ее в пределах 13-23 гривен.

По словам эксперта плодоовощного рынка Ксении Гусевой, основной причиной нынешнего удешевления стали большие объемы выращивания. Кроме того, погодные условия летом повлияли на качество урожая. Из-за засухи значительная часть клубней оказалась мелкой, поэтому фермеры были вынуждены активнее сбывать продукцию по более низким ценам.

На украинском рынке уже также появился ранний импортный картофель. Стоимость такого товара остается высокой – около 90 гривен за килограмм. Продавцы отмечают, что спрос на импорт пока минимален, поскольку большинство покупателей выбирает более дешевую продукцию местного происхождения.

Впрочем, ситуация может измениться уже в ближайшие дни. Аналитики рынка сообщают, что запасы прошлогоднего картофеля стремительно сокращаются. Поэтому производители прогнозируют постепенное повышение цен, которое может начаться уже в течение следующей недели.

Специалисты считают, что дефицит продуктов в Полтавской области может стать дополнительным фактором для подорожания овощей и в других регионах страны. Участники рынка объясняют, когда количество доступной продукции уменьшается, продавцы быстро пересматривают ценники.

Отдельно эксперты прокомментировали ситуацию по другим популярным категориям пищевых товаров. По словам главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в мае резких изменений на рынке мяса не прогнозируют. Возможны только кратковременные колебания в период праздников, однако они останутся незначительными.

Молочная продукция, напротив, может временно вырасти в цене. Аналитики допускают удорожание примерно на 5%. В то же время, специалисты отмечают, что такая тенденция не будет долговременной. После начала сезона так называемого «большого молока» цены могут снова стабилизироваться.

