Дефіцит продуктів в Полтавській області може вплинути на український ринок овочів уже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають про ймовірне зростання вартості картоплі через швидке скорочення запасів минулорічного врожаю, хоча наразі покупці ще не відчули різких змін у магазинах.

Аналітики аграрного сектору зазначають, що цьогоріч ситуація виглядає значно спокійнішою, ніж у попередньому сезоні. Нині виробники продають картоплю по 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, навесні минулого року українці купували її у межах 13–23 гривень.

За словами експертки плодоовочевого ринку Ксенії Гусєвої, основною причиною нинішнього здешевлення стали великі обсяги вирощування. Крім того, погодні умови влітку вплинули на якість урожаю. Через посуху значна частина бульб виявилася дрібною, тому фермери були змушені активніше збувати продукцію за нижчими цінами.

На українському ринку вже також з’явилася рання імпортна картопля. Вартість такого товару залишається високою — близько 90 гривень за кілограм. Продавці відзначають, що попит на імпорт поки мінімальний, оскільки більшість покупців обирає дешевшу продукцію місцевого походження.

Втім, ситуація може змінитися вже найближчими днями. Аналітики ринку повідомляють, що запаси торішньої картоплі стрімко скорочуються. Через це виробники прогнозують поступове підвищення цін, яке може розпочатися вже протягом наступного тижня.

Фахівці вважають, що дефіцит продуктів в Полтавській області здатен стати додатковим фактором для подорожчання овочів і в інших регіонах країни. Учасники ринку пояснюють: коли кількість доступної продукції зменшується, продавці швидко переглядають цінники.

Окремо експерти прокоментували ситуацію щодо інших популярних категорій харчових товарів. За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у травні різких змін на ринку м’яса не прогнозують. Можливі лише короткочасні коливання у період свят, однак вони залишатимуться незначними.

Молочна продукція, навпаки, може тимчасово зрости у вартості. Аналітики допускають подорожчання приблизно на 5%. Водночас фахівці наголошують, що така тенденція не буде довготривалою. Після початку сезону так званого «великого молока» ціни можуть знову стабілізуватися.

