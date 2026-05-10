Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновили расчеты для нескольких жилищно-коммунальных позиций, сообщает Politeka.

В городе изменения затронули квартплату: показатель вырос примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн за квадратный метр ежемесячно. Отдельно пересмотрели и систему вывоза бытовых отходов – начисления поднялись на 36% и достигли 43,85 грн с одного человека.

Коммунальные службы уточняют, что часть действовавших ранее льготных условий больше не применяют. Заметнее всего это ощутят домохозяйства с электроотоплением, тогда как другие категории потребителей будут иметь меньше нагрузки в платежках.

На уровне страны тариф на электроэнергию сохраняется на отметке 4,32 грн за кВт-ч. Предыдущий режим регулирования завершился в конце апреля, однако новые решения по изменению стоимости пока не были обнародованы.

Для домохозяйств, которые пользовались зимней льготой 2,64 грн за первые 2000 кВтч, с мая действует стандартная система начислений без сезонных скидок из-за завершения отопительного периода.

Газовый сегмент остается стабильным: «Нефтегаз» продолжил действие тарифного плана «Фиксированный», поэтому к апрелю 2027 года цена составляет 7,96 грн за кубометр для действующих клиентов с автоматическим продлением.

В водоснабжении также произошли корректировки. В Килийском обществе предприятие обновило расценки из-за роста расходов на электроэнергию и закупки: вода подорожала до 63,41 грн за кубометр, а водоотвод — до 57,65 грн.

В целом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области сформировало новую структуру ежемесячных расходов для жителей Черноморска и окружающих общин, охватив сразу несколько ключевых направлений жилищно-коммунальной сферы.

