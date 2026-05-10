Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня оновили розрахунки одразу для кількох житлово-комунальних позицій, повідомляє Politeka.

У місті зміни торкнулися квартплати: показник зріс приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця. Окремо переглянули й систему вивезення побутових відходів — нарахування піднялися на 36% та досягли 43,85 грн з однієї особи.

Комунальні служби уточнюють, що частину пільгових умов, які діяли раніше, більше не застосовують. Найпомітніше це відчують домогосподарства з електроопаленням, тоді як інші категорії споживачів матимуть менше навантаження у платіжках.

На рівні країни тариф на електроенергію зберігається на позначці 4,32 грн за кВт-год. Попередній режим регулювання завершився наприкінці квітня, однак нових рішень щодо зміни вартості наразі не оприлюднювали.

Для домогосподарств, які користувалися зимовою пільгою 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, із травня діє стандартна система нарахувань без сезонних знижок через завершення опалювального періоду.

Газовий сегмент залишається стабільним: «Нафтогаз» продовжив дію тарифного плану «Фіксований», тому до квітня 2027 року ціна становить 7,96 грн за кубометр для чинних клієнтів із автоматичним продовженням.

У водопостачанні також відбулися коригування. У Кілійській громаді підприємство оновило розцінки через зростання витрат на електроенергію та закупівлі: вода подорожчала до 63,41 грн за кубометр, а водовідведення — до 57,65 грн.

Загалом підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сформувало нову структуру щомісячних витрат для мешканців Чорноморська та навколишніх громад, охопивши одразу кілька ключових напрямків житлово-комунальної сфери.

