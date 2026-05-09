Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется на потребительском рынке, где весной изменяются цены на базовые продовольственные товары в разных категориях, сообщает Politeka.

В сегменте консервированных овощей отмечается постепенный рост стоимости. Огурцы "Верес" маринованные (500 г) в среднем оцениваются в 112,86 грн. Разница между торговыми сетями остается существенной: у Auchan — 99,00 грн, у Metro — 106,92 грн, у Novus — 114,00 грн, у Megamarket — 131,50 грн. Сравнение с предыдущим месяцем показывает увеличение среднего показателя на 14,00 грн, что указывает на стабильное давление в категории овощных консервов.

Хлебобулочный сегмент показывает более умеренную динамику. Ржаной хлеб «Столичный» (950 г) содержится вблизи уровня 51,00 грн. В сети Metro его актуальная цена соответствует среднему значению, в то время как месяц назад показатель составил 49,85 грн. Общий рост 2,30 грн свидетельствует об относительной стабильности рынка хлебобулочных изделий с незначительными колебаниями.

Более выраженные конфигурации зафиксированы в мясном секторе. Колбаса копченая "Алан Брауншвейская сырокопченая" (375 г) достигла средней цены 391,14 грн. У сети Metro этот уровень является ориентиром для рынка. По сравнению с предыдущим месяцем, когда средний показатель составил 345,52 грн., стоимость выросла более чем на 116 грн. Такая динамика свидетельствует о существенном влиянии производственных и логистических издержек на конечную цену продукции.

В результате подорожание продуктов в Киевской области носит неравномерный характер: наиболее резкие колебания наблюдаются в мясной группе, тогда как хлеб и консервированные товары меняются постепенно. Общая картина рынка указывает разный уровень ценового давления в зависимости от категории товаров и структуры затрат производителей и поставщиков.

