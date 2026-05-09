Подорожчання продуктів у Київській області фіксується на споживчому ринку, де протягом весни змінюються ціни на базові продовольчі товари в різних категоріях, повідомляє Politeka.

У сегменті консервованих овочів відзначається поступове зростання вартості. Огірки «Верес» мариновані (500 г) у середньому оцінюються в 112,86 грн. Розбіжність між торговельними мережами залишається суттєвою: в Auchan — 99,00 грн, у Metro — 106,92 грн, у Novus — 114,00 грн, у Megamarket — 131,50 грн. Порівняння з попереднім місяцем показує збільшення середнього показника на 14,00 грн, що вказує на стабільний тиск цін у категорії овочевих консервів.

Хлібобулочний сегмент демонструє більш помірну динаміку. Хліб житній «Столичний» (950 г) утримується поблизу рівня 51,00 грн. У мережі Metro його актуальна ціна відповідає середньому значенню, тоді як місяць тому показник становив 49,85 грн. Загальне зростання на 2,30 грн свідчить про відносну стабільність ринку хлібобулочних виробів із незначними коливаннями.

Найбільш виражені зміни зафіксовані у м’ясному сегменті. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» (375 г) досягла середньої ціни 391,14 грн. У мережі Metro цей рівень є орієнтиром для ринку. У порівнянні з попереднім місяцем, коли середній показник становив 345,52 грн, вартість зросла більш ніж на 116 грн. Така динаміка свідчить про суттєвий вплив виробничих і логістичних витрат на кінцеву ціну продукції.

У підсумку подорожчання продуктів у Київській області має нерівномірний характер: найбільш різкі коливання спостерігаються у м’ясній групі, тоді як хліб і консервовані товари змінюються поступово. Загальна картина ринку вказує на різний рівень цінового тиску залежно від категорії товарів і структури витрат виробників та постачальників.

