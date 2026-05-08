Новый график движения поездов в Черкасской области введен для отдельных пригородных маршрутов через ремонтные работы.

Новый график движения поездов в Черкасской области следует знать для пассажиров, регулярно пользующихся железнодорожным сообщением.

Новый график движения в Черкасской области обнародован в официальном канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Изменения относятся как к маршрутам, так и к отдельным датам курсирования пассажирских составов, проходящих через наш регион.

Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное расписание, поскольку корректировки действуют в течение мая и частично затрагивают начало июня.

В период 10–12, 14, 15, 17–19 мая по измененному маршруту будут курсировать два пригородных состава.

№ 6421 Умань – Кирнасовка будет направляться не к Вапнярке, как раньше, а к станции Кирнасовка. В обратном направлении № 6424 Кирнасовка – Умань также меняет маршрут и будет курсировать вместо направления Вапнярка – Умань.

Такие изменения связаны с ремонтными работами на путевом хозяйстве, которые продолжаются на отдельных участках.

Именно поэтому новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает временную корректировку маршрутов, чтобы обеспечить безопасные путешествия для пассажиров.

В то же время ранее "Укрзализныця" уже сообщала о других изменениях в нашем регионе, которые также повлияли на курсирование пригородных рейсов.

В частности, №6403/6404 с сообщением им. Т. Шевченко – Помошная – им. Т. Шевченко в определенные дни мая и начале июня будут курсировать только до станции Виска.

Это касается 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29, 30 мая, а также 1 и 2 июня.

Подобные ограничения действуют и для №6405/6402 с сообщением им. Т. Г. Шевченко – Помощная – им. Шевченко.

В ряд дат мая и начале июня он также будет курсировать только до станции Виска, в том числе 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 мая и 1, 2 июня.

