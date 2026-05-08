Новий графік руху поїздів у Черкаській області варто знати для пасажирів, які регулярно користуються залізничним сполученням, повідомляє Politeka.

Новий графік руху у Черкаській області оприлюднено в офіційному каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Зміни стосуються як маршрутів, так і окремих дат курсування пасажирських складів, що проходять через наш регіон.

Пасажирам радять заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки коригування діють упродовж травня та частково зачіпають початок червня.

У період 10–12, 14, 15, 17–19 травня за зміненим маршрутом курсуватимуть два приміські склади.

№ 6421 Умань – Кирнасівка прямуватиме не до Вапнярки, як раніше, а до станції Кирнасівка. У зворотному напрямку № 6424 Кирнасівка – Умань також змінює маршрут і курсуватиме замість напрямку Вапнярка – Умань.

Такі зміни пов’язані з ремонтними роботами на колійному господарстві, які тривають на окремих ділянках.

Саме через це новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає тимчасове коригування маршрутів, щоб забезпечити безпечні подорожі для пасажирів.

Водночас, раніше "Укрзалізниця" вже повідомляла про інші зміни в нашому регіоні, які також вплинули на курсування приміських рейсів.

Зокрема, № 6403/6404 зі сполученням ім. Т. Шевченка – Помічна – ім. Т. Шевченка у визначені дні травня та на початку червня курсуватимуть лише до станції Виска.

Це стосується 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29, 30 травня, а також 1 і 2 червня.

Подібні обмеження діють і для № 6405/6402 зі сполученням ім. Т. Г. Шевченка – Помічна – ім. Т. Г. Шевченка.

У низку дат травня та на початку червня він також курсуватиме лише до станції Виска, зокрема 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 травня та 1, 2 червня.

