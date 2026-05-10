Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве связано с обновлением системы расчетов в сфере обращения с отходами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве произошло после решения исполнительного комитета, предусматривающего пересмотр стоимости услуг по вывозу бытовых отходов для населения и бизнеса, сообщает Politeka.

Городские власти утвердили обновленные расчеты для КАТП-1628. В среднем корректировка составила около 77%, однако для разных групп потребителей показатели отличаются в зависимости от вида сервиса и объемов начислений.

Для жителей Полтавы стоимость сбора и транспортировки твердых бытовых отходов увеличилась с 47,18 до 83,4 грн за условную единицу. Это составляет примерно +76-77%. Для бюджетных учреждений рост оценивается на уровне около 68%, а для других юридических лиц — ориентировочно 42%.

Отдельно зафиксировано существенное повышение цен на услуги по обращению с крупногабаритными отходами - со 106,86 грн до 218,5 грн. Также изменились расценки на захоронение мусора, которые выросли с 11,86 до 22,48 грн.

В горсовете уточняют, что новые начисления пока не напрямую влияют на часть жителей многоквартирных домов, где оплата включена в квартплату через ЖЭО. В таких случаях пересчет будет происходить постепенно и зависит от внутренних процедур коммунальных структур.

Чиновники также отмечают, что изменения касаются исключительно территории города. Для присоединенных населенных пунктов общины планируют отдельные конкурсные процедуры определения исполнителей.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве связано с обновлением системы расчетов в сфере обращения с отходами и непосредственно повлияет на расходы домохозяйств и предприятий.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.