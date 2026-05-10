Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві пов’язане з оновленням системи розрахунків у сфері поводження з відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві відбулося після рішення виконавчого комітету, яке передбачає перегляд вартості послуг із вивезення побутових відходів для населення та бізнесу, повідомляє Politeka.

Міська влада затвердила оновлені розрахунки для КАТП-1628. У середньому коригування сягнуло близько 77%, однак для різних груп споживачів показники відрізняються залежно від виду сервісу та обсягів нарахувань.

Для мешканців Полтави вартість збору й транспортування твердих побутових відходів збільшилася з 47,18 грн до 83,4 грн за умовну одиницю. Це становить приблизно +76–77%. Для бюджетних установ зростання оцінюють на рівні близько 68%, а для інших юридичних осіб — орієнтовно 42%.

Окремо зафіксовано суттєве підвищення цін на послуги поводження з великогабаритними відходами — з 106,86 грн до 218,5 грн. Також змінилися розцінки на захоронення сміття, які зросли з 11,86 грн до 22,48 грн.

У міськраді уточнюють, що нові нарахування поки що не напряму впливають на частину мешканців багатоквартирних будинків, де оплата включена до квартплати через ЖЕО. У таких випадках перерахунок відбуватиметься поступово та залежатиме від внутрішніх процедур комунальних структур.

Посадовці також зазначають, що зміни стосуються виключно території міста. Для приєднаних населених пунктів громади планують окремі конкурсні процедури щодо визначення виконавців.

