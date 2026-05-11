Графики отключения света на 12 мая продлятся много часов подряд в Полтавской области, сообщает издание Politeka.net.
Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».
Графики отключения света в Полтавской области на 12 мая продлятся в связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Следует учесть возможные перебои с электроснабжением.
С 8 до 17 часов будут выключать электричество в городе Гадяч из-за выполнения работ по капитальному ремонту. Свет исчезнет в домах, расположенных по следующим адресам:
- Козацькый пров. — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
- Козаченка — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
- Малобудыщанська — № 1, 3, 5, 1/2
- Мыргородська — № 3, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 49
- Нафтовыкив пров. — № 20
- Олены Пчилкы — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43
- Пасичный другый пров. — № 2, 4, 6, 8, 9
- Полтавська — № 100, 120, 122, 122а, 124, 124б, 126, 126а, 128
- Прокоповыча — № 1-Г
- Прокоповыча пров. — № 1г, 1-Г, 1є, 2а
- Степана Лазуренка — № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
- Травнева — № 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180
- Травневый пров. — № 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а
- 1 Заводськый пров. — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- 2 Заводськый пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 2 Польовый пров. — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
- Весняный пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26
- Вышневый пров. — № 1, 2, 3, 4, 6
- Газовыкив пров. — № 1, 1А, 6, 6-А, 38, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134
- Заводська — № 2, 4
- Захысныкив Украины — № 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151а, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219
- Захысныкив Украины пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
- Захидна — № 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р, 100
- Козацька — № 82, 85, 93, 112, 130
- Шевченка — № 36
- Дружбы — № 12е
- Лохвыцька — № 27, 27Б
- Будька
- Тельмана
12.05.2026 года вводят дополнительные обесточивания с 08:30 до 16:30 в селе Ковали. Обесточение касаются домов, расположенных по адресам:
- Яривська (б. 5, 7, 10, 11, 11а, 18, 20, 22, 26, 28, 35, 41, 52, 53, 57, 58, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 88 90, 92)
Также 12 мая не будет света из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Так, с 08:30 до 16:30 не будет света в селе Гильци на улицах:
- Костивська (б. 1, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31),
- Чорнухынська (б. 15, 16, 17, 19, 21),
- Шевченка (б. 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41).
