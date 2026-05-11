Следует учесть перебои с электроснабжением, пока будут действовать графики отключения света в Полтавской области на 12 мая.

Графики отключения света на 12 мая продлятся много часов подряд в Полтавской области, сообщает издание Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области на 12 мая продлятся в связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Следует учесть возможные перебои с электроснабжением.

С 8 до 17 часов будут выключать электричество в городе Гадяч из-за выполнения работ по капитальному ремонту. Свет исчезнет в домах, расположенных по следующим адресам:

Козацькый пров. — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15

Козаченка — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Малобудыщанська — № 1, 3, 5, 1/2

Мыргородська — № 3, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 49

Нафтовыкив пров. — № 20

Олены Пчилкы — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43

Пасичный другый пров. — № 2, 4, 6, 8, 9

Полтавська — № 100, 120, 122, 122а, 124, 124б, 126, 126а, 128

Прокоповыча — № 1-Г

Прокоповыча пров. — № 1г, 1-Г, 1є, 2а

Степана Лазуренка — № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Травнева — № 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180

Травневый пров. — № 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а

1 Заводськый пров. — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2 Заводськый пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2 Польовый пров. — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Весняный пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26

Вышневый пров. — № 1, 2, 3, 4, 6

Газовыкив пров. — № 1, 1А, 6, 6-А, 38, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134

Заводська — № 2, 4

Захысныкив Украины — № 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151а, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219

Захысныкив Украины пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Захидна — № 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р, 100

Козацька — № 82, 85, 93, 112, 130

Шевченка — № 36

Дружбы — № 12е

Лохвыцька — № 27, 27Б

Будька

Тельмана

12.05.2026 года вводят дополнительные обесточивания с 08:30 до 16:30 в селе Ковали. Обесточение касаются домов, расположенных по адресам:



Яривська (б. 5, 7, 10, 11, 11а, 18, 20, 22, 26, 28, 35, 41, 52, 53, 57, 58, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 88 90, 92)

Также 12 мая не будет света из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Так, с 08:30 до 16:30 не будет света в селе Гильци на улицах:



Костивська (б. 1, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31),

Чорнухынська (б. 15, 16, 17, 19, 21),

Шевченка (б. 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41).

