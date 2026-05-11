Варто врахувати перебої з електропостачанням, поки діятимуть графіки відключення світла у Полтавській області на 12 травня.

Графіки відключення світла на 12 травня будуть тривати багатого годин поспіль у Полтавській області, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 12 травня будуть тривати у зв'язку з плановими ремонтними та профілактичними роботами. Варто врахувати можливі перебої з електропостачанням.

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику в місті Гадяч через виконання робіт з капітального ремонту. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Козацький пров. — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15

Козаченка — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Малобудищанська — № 1, 3, 5, 1/2

Миргородська — № 3, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 49

Нафтовиків пров. — № 20

Олени Пчілки — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43

Пасічний другий пров. — № 2, 4, 6, 8, 9

Полтавська — № 100, 120, 122, 122а, 124, 124б, 126, 126а, 128

Прокоповича — № 1-Г

Прокоповича пров. — № 1г, 1-Г, 1є, 2а

Степана Лазуренка — № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Травнева — № 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180

Травнений пров. — № 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а

1 Заводський пров. — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2 Заводський пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2 Польовий пров. — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Весняний пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26

Вишневий пров. — № 1, 2, 3, 4, 6

Газовиків пров. — № 1, 1А, 6, 6-А, 38, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134

Заводська — № 2, 4

Захисників України — № 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151а, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219

Захисників України пров. — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Західна — № 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р, 100

Козацька — № 82, 85, 93, 112, 130

Шевченка — № 36

Дружби — № 12е

Лохвицька — № 27, 27Б

Будька

Тельмана

12.05.2026 року вводять додаткові знеструмлення з 08:30 до 16:30 години в селі Ковалі. Знеструмлення стосуються будинків, що розташовані за адресами:



Ярівська (б. 5, 7, 10, 11, 11а, 18, 20, 22, 26, 28, 35, 41, 52, 53, 57, 58, 63, 67, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92)

Також 12 травня не буде світла через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Так, з 08:30 до 16:30 години не буде світла в селі Гільці на вулицях:



Костівська (б. 1, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31),

Чорнухинська (б. 15, 16, 17, 19, 21),

Шевченка (б. 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41).

