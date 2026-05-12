Гуманітарна допомога у Харкові орієнтована на підтримку частини українських пенсіонерів і не тільки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові доступна у вигляді важливих послуг, які готові надати у організації Карітас, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Карітас.

У Харкові реалізується соціальний проєкт, спрямований на підвищення якості життя мешканців через надання послуг догляду вдома. Гуманітарна допомога у Харкові орієнтована на підтримку самотніх пенсіонерів, осіб із тяжкими захворюваннями, немічних пацієнтів, а також внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійної або тимчасової сторонньої допомоги.

Проєкт має на меті забезпечити таким людям можливість якомога довше залишатися у звичному домашньому середовищі та вести максимально самостійний спосіб життя.

Надання допомоги здійснює команда кваліфікованих фахівців, які поєднують професійний досвід і високий рівень мотивації для підтримки тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

У межах ініціативи передбачено широкий спектр послуг. Зокрема, фахівці здійснюють догляд за тілом хворих і немічних людей, допомагають у веденні домашнього господарства, консультують родичів та навчають їх базовим навичкам догляду. Також надається можливість тимчасового користування реабілітаційним обладнанням.

Окрему увагу приділяють медичному супроводу: спеціалісти здійснюють регулярний моніторинг стану здоров’я підопічних, зокрема вимірюють рівень цукру в крові та артеріальний тиск, проводять обробку ран і пролежнів, а також виконують інші необхідні процедури, включно з доглядом за очима.

Крім безпосередніх послуг догляду, проєкт також сприяє доступу соціально незахищених категорій населення до необхідного медичного та реабілітаційного обладнання.

Серед доступних засобів — ходунки та ролери з регулюванням висоти, протипролежневі матраци, опорні палиці з антиковзким механізмом, ліктьові та пахові милиці, складні регульовані ходунки, приліжкові туалетні стільці, насадки на унітаз, пристосування для купання лежачих пацієнтів, інвалідні візки, а також спеціалізовані засоби для дітей і підлітків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Харківській області: що відбувається з цінами.

Також Politeka повідомляла, По 12 300 гривень на людину: у Харківській області надають грошову допомогу для пенсіонерів і не тільки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: де дійсно нададуть підтримку.