Подорожание проезда в Кировоградской области станет результатом решения исполнительного комитета Новоукраинского городского совета, сообщает Politeka.

Данное решение было принято 6 мая по результатам рассмотрения обращения местного перевозчика.

Ситуация с транспортными сообщениями в городе обсуждалась с участием общины и власти.

Предприниматель, обслуживающий пять ключевых маршрутов в Новоукраинке, заявил о невозможности работать без подорожания проезда в Кировоградской области.

Основной причиной пересмотра стоимости услуг стал существенный рост цен на горюче-смазочные материалы, что непосредственно влияет на расходы на каждую поездку.

Сначала предприниматель подал расчеты, согласно которым тариф должен вырасти до 40 гривен за одну поездку.

Городской совет организовал обсуждение этого вопроса с жителями, где большинство людей высказались за сохранение действующей цены, однако звучали предложения по компромиссным вариантам в 30 или 35 гривен.

Председатель Новоукраинского общества Александр Коренный отметил, что на рассмотрение исполкома выносили три сценария развития событий. Можно было поддержать запрос перевозчика, оставить цену на уровне 25 гривен или ввести поэтапные изменения.

В результате был выбран путь постепенного повышения, чтобы подорожание проезда в Кировоградской области не стало слишком резким финансовым ударом для пассажиров.

До 11 мая стоимость билета в маршрутках города оставалась на уровне 25 гривен. С 11 мая по 1 июня тариф будет составлять 30 гривен, а уже с 1 июня за одну поездку придется платить 35 гривен.

