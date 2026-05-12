Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стане наслідком рішення виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради, повідомляє Politeka.

Дане рішення було ухвалене 6 травня за результатами розгляду звернення місцевого перевізника.

Ситуація з транспортним сполученням у місті обговорювалася за участю громади та влади.

Підприємць, який обслуговує п'ять ключових маршрутів у Новоукраїнці, заявив про неможливість працювати без подорожчання проїзду в Кіровоградській області.

Основною причиною перегляду вартості послуг стало суттєве зростання цін на пально-мастильні матеріали, що безпосередньо впливає на витрати на кожну поїздку.

Спочатку підприємець подав розрахунки, згідно з якими тариф мав би зрости до 40 гривень за одну поїздку.

Міська рада організувала обговорення цього питання з мешканцями, де більшість людей висловилися за збереження чинної ціни, проте звучали пропозиції щодо компромісних варіантів у 30 або 35 гривень.

Голова Новоукраїнської громади Олександр Корінний зазначив, що на розгляд виконкому виносили три сценарії розвитку подій. Можна було підтримати запит перевізника повністю, залишити ціну на рівні 25 гривень або запровадити поетапні зміни.

У результаті було обрано шлях поступового підвищення, щоб подорожчання проїзду в Кіровоградській області не стало надто різким фінансовим ударом для пасажирів.

До 11 травня вартість квитка у маршрутках міста ще залишалася на рівні 25 гривень. З 11 травня до 1 червня тариф становитиме 30 гривень, а вже з 1 червня за одну поїздку доведеться платити 35 гривень.

