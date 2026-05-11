Нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає повний перехід на безготівковий розрахунок у громадському транспорті обласного центру найближчими місяцями, повідомляє Politeka.

Міська влада активно готується введення нової системи оплати за проїзд у Рівному, що зачепить не лише рівнян, а й мешканців сусідніх територіальних громад.

Як пояснив заступник міського голови Євгеній Іванішин, впровадження таких змін є необхідністю для стабільної роботи перевізників та міської інфраструктури.

Наразі бюджет громади витрачає значні кошти на пальне, ремонт тролейбусів та автобусів, обслуговування мереж та зарплати водіям.

У облцентрі наголошують, що безкоштовних поїздок фактично не існує, адже за пільгові категорії пасажирів сплачує міський бюджет.

Щоб зробити цей процес прозорим, нова система оплати за проїзд у Рівному вимагає валідації кожної поїздки через спеціальні термінали.

Це дозволить чітко бачити, скільки людей скористалися послугами транспорту і яку суму відшкодувань необхідно спрямувати перевізникам.

Саме тому виникла потреба врегулювати питання проїзду мешканців інших громад, які часто бувають в обласному центрі та мають право на пільги.

Для розв'язання цього питання місто розпочало міжмуніципальне співробітництво із сусідніми громадами. Керівництво Рівного на чолі з Віктором Шакирзяном уже провело низку зустрічей із лідерами територіальних об'єднань.

У результаті сторони готуються до підписання офіційних угод. Нововведення запрацюють для жителів області через видачу пільгових транспортних карток у місцевих ЦНАПах.

Найближчими тижнями розпочнеться видача таких карток у громадах, які долучилися до ініціативи.