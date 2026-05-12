Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня оновили розрахунки для кількох житлово-комунальних напрямків, повідомляє Politeka.

У місті переглянули квартплату — показник зріс приблизно на 40% і тепер становить 10,52 грн за квадратний метр щомісяця. Окремо змінили й тарифи на вивезення побутових відходів: нарахування піднялися на 36% і досягли 43,85 грн з однієї особи.

Комунальні служби зазначають, що частину раніше чинних пільгових умов більше не застосовують. Найвідчутніше це позначиться на домогосподарствах з електроопаленням, тоді як інші категорії споживачів матимуть менше додаткового навантаження у платіжках.

На загальнодержавному рівні тариф на електроенергію залишається без змін — 4,32 грн за кВт-год. Попередній режим регулювання завершився наприкінці квітня, нових рішень щодо коригування вартості наразі не оприлюднено.

Для домогосподарств, які користувалися зимовою пільгою 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, із травня діє стандартна система нарахувань без сезонних знижок через завершення опалювального періоду.

Газовий сегмент залишається стабільним: компанія «Нафтогаз» продовжила дію тарифного плану «Фіксований», тож до квітня 2027 року ціна становить 7,96 грн за кубометр для чинних клієнтів із автоматичним продовженням.

У сфері водопостачання також відбулися зміни. У Кілійській громаді підприємство оновило розцінки через зростання витрат на електроенергію та закупівлі: вода подорожчала до 63,41 грн за кубометр, а водовідведення — до 57,65 грн.

У підсумку підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сформувало оновлену структуру щомісячних витрат для мешканців Чорноморська та навколишніх територій, охопивши одразу кілька ключових комунальних напрямків.

