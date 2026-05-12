Підготувлено детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 травня.

Українцям розкрили планові графіки відключення світла у Кіровоградській області, що заплановані на 13 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Підготувлено детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 13 травня. Варто завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.ї

В селі Бірки з 09:00–17:00 години не буде електрики. Обмеження будуть тривати лише за окремими адресами цього населеного пункту:

Ветеранів — 27-38, 40

Горіхова — 8-18

Дачна — 39, 39А, 41, 43-45

Миру — 1-2, 3А, 3Б, 4-7

Незалежності — 19, 19А, 20-23, 23А, 24-26

Сагайдачного — 1-6, 6А, 7-9, 9А, 10

Шевченка — 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

В селі Олександрія з 09:00–18:00 години буде відсутня електроенергія. Знеструмлення триватимуть в будинказ, що розташовані на вулицях:

Анатолія Касапенка — 12, 14, 16

Героїв Рятувальників — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-38

Григорія Сковороди — 1-22

13.05.2026 року з 09:00–17:00 години в населеному пункті Овсяниківка вводяться довгі знеструмлення. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Молодіжна — 1-2, 2А, 3-11, 13-17, 19, 19А, 20, 22-27, 29-30, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45

Південна — 1-2, 2Б, 2В, 2Г, 3-4, 7-9, 11, 14-18, 18Б, 19-20, 22-23, 26-31, 33, 35, 37, 38А, 39

Поштова — 12

Додаткові графіки відключення світла будуть діяти в населеному пункті Веселівка. Електрика зникне з 09:00–17:00 години на наступних вулицях:

Миру — 67, 69, 71, 73-75, 77-78, 80-84, 87-100, 101А, 102, 104, 106, 110, 112.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.