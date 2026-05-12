Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 13 травня будуть тривати багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.
Українцям показали графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 13 травня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи.
13.05.2026 року з 07:30–19:00 години вимикатимуть електрику в місті Жовті Води. Світло зникне за такими адресами:
- Героїв Чорнобиля — 2, 4, 6
- Заводська — 2, 19, 19/3, 21
- Михайла Грушевського — 2, 4, 4А, 6-16 (парні)
- Сергія Федорченка — 1-5, 7-9, 11-19 (непарні)
- Соборна — 2, 2А, 4-14 (парні), 16А
- пров. Родинний — 2, 2А, 2Б, 2В
Повідомляється про планові роботи у Криворізькому районі в селі Радушне, що заплановані на 13 травня з 07:30 до 18:00 за адресами:
- Зоологічна — 8А
- Центральна — 1А
- Шкільна — 1, 1А, 2-11, 15
- пров. Шкільний — 8
На 13 травня з 09:00 до 17:00 години не буде електрики в місті Перещепине. Електрика зникне за адресами:
- Вільна — 56, 58, 60, 62, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87
- пров. Затишний — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 50
- Калинова — 102
- Незалежності — 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146-151, 153, 155, 157, 159
- Степова — 1, 3, 5, 9, 11, 11/А
Також додаткові графіки відключень будуть діяти в селищі Миролюбівка з 09:00 до 17:00 години. Вони охоплять такі адреси:
- Весела — 8, 10, 12, 14, 16, 18-24, 26-33, 35, 37, 41
- Вишнева — 2-13, 15-17, 21-30, 24/А
- Залізнична — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Миру — 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- Низова — 1, 3, 5
- Новоселівська — 1-3, 5-7, 9-29, 32
- Садова — 2-24, 26-27, 29
- Трансформаторна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-30
- Тупикова — 1-6
- Центральна — 6
- Шкільна — 1-5, 7, 9.
