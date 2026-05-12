В Одесской области вводится новый график движения поездов и дополнительные временные изменения в движении пригородных экспрессов.

Новый график движения поездов охватит популярные экспрессы в Одесской области, поэтому украинцев предупредили о важных изменениях.

Об этом говорится в сообщении «Укрзалізниця».

В Одесской области вводится новый график движения экспрессов и дополнительные временные изменения в движении пригородных поездов через активное проведение ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями графиков и планировать альтернативные маршруты.

В Укрзализныце сообщили о корректировке расписания ряда пригородных рейсов, которые будут временно выводиться из графика в мае и начале июня. Укрзализныця извиняется пассажирам за временные неудобства и отмечает, что ремонтные работы необходимы для обновления инфраструктуры и повышения безопасности передвижения поездов. Актуальный график движения и все изменения в расписании рекомендуют проверять на официальном сайте Укрзализныци.

В частности, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 мая не будут курсировать пригородные экспресса №6254 сообщением Одесса-Главная — Подильск и №6274 Подильск — Помична.

13, 15, 20, 22, 27 и 29 мая временно будут отменены рейсы №6273 и №6257.

Кроме того, из-за масштабной фазы ремонтных работ на отдельных участках железной дороги пассажирам рекомендуют заранее искать альтернативные варианты доезда еще для ряда рейсов в определенные даты.

Так, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 мая, а также 1–3 июня могут возникать ограничения в движении поездов №6254 Одесса-Главная — Подильск и №6274 в Помичну.

В то же время 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 мая и 1–4 июня изменения будут касаться рейсов №6273 Помичная – Подильск и №6257 Подильск – Одесса-Главная.

