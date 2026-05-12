На Одещині запроваджують новий графік руху поїздів та додаткові тимчасові зміни у русі приміських експресів.

Новий графік руху поїздів озопить популярні експреси в Одеській області, тому українців попередили про важливі зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниця».

На Одещині запроваджують новий графік руху поїздів та додаткові тимчасові зміни у русі приміських поїздів через активне проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями графіків та заздалегідь планувати альтернативні маршрути поїздок.

В Укрзалізниці повідомили про коригування розкладу низки приміських рейсів, які тимчасово виводитимуться з графіка у травні та на початку червня. Укрзалізниця перепрошує пасажирів за тимчасові незручності та наголошує, що ремонтні роботи необхідні для оновлення інфраструктури та підвищення безпеки руху поїздів. Актуальний графік руху та всі зміни у розкладі рекомендують перевіряти на офіційному сайті Укрзалізниці.

Зокрема, 12, 14, 19, 21, 26 та 28 травня не курсуватимуть приміські поїзди №6254 сполученням Одеса-Головна — Подільськ та №6274 Подільськ — Помічна.

Натомість 13, 15, 20, 22, 27 та 29 травня тимчасово буде скасовано рейси №6273 і №6257.

Крім цього, через масштабну фазу ремонтних робіт на окремих ділянках залізниці пасажирам рекомендують заздалегідь шукати альтернативні варіанти доїзду ще для низки рейсів у визначені дати.

Так, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 травня, а також 1–3 червня можуть виникати обмеження у русі поїздів №6254 Одеса-Головна — Подільськ та №6274 до Помічної.

Водночас 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 травня та 1–4 червня зміни стосуватимуться рейсів №6273 Помічна — Подільськ і №6257 Подільськ — Одеса-Головна.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Одеській області: що відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Робота із зарплатою в понад 27 тисяч гривень: де пенсіонерам шукати вакансії в Одесі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: що потрібно зробити щоб отримувати надбавку кожного місяця.