Подорожчання круп в Одесі фіксують ринкові аналітики станом на 12 травня 2026 року, передає Politeka.

Як інформує Мінфін, основні позиції бакалії демонструють різну динаміку цін залежно від категорії та торгових мереж.

Найпомітніше змінилася вартість гречки. Середній показник досяг 81,80 грн за кілограм. У магазинах діапазон коливається від 73,89 до 96,50 грн. Порівняно з квітнем, коли середня ціна становила 69,21 грн, зафіксовано приріст на 15,83 грн.

У щоденній динаміці продукт показував поступове зростання протягом останніх тижнів. На початку квітня рівень тримався біля 65–70 грн, однак уже в травні перейшов позначку 80 грн, закріпившись на вищому рівні.

Рис довгий також демонструє підвищення вартості. Середній показник становить 59,92 грн за кілограм. У торгових мережах ціни варіюються від 46,90 до 81,99 грн. За місяць додалося 6,75 грн у середньому.

На початку квітня цей сегмент був дешевшим і утримувався на рівні близько 53–56 грн. Надалі відбулося поступове вирівнювання з подальшим виходом на стабільніші значення.

Вермішель довга показує менш різкі коливання, але також рухається вгору. Поточна середня ціна становить 38,60 грн за кілограм. У попередньому місяці показник був на рівні 33,14 грн, що означає приріст на 7,10 грн.

У середині квітня вермішель утримувала нижчу планку, однак уже з кінця місяця перейшла на новий ціновий рівень і стабілізувалася біля нинішнього значення.

Експерти відзначають, що Подорожчання круп в Одесі пов’язане з сезонними коливаннями постачання, зміною логістичних витрат і нерівномірністю пропозиції в роздрібних мережах.

Додатковий вплив має різниця між великими супермаркетами та окремими торговими платформами, де ціни можуть суттєво відрізнятися навіть на однакові товари.

У підсумку ринок демонструє загальний висхідний тренд, при цьому найбільш відчутні зміни зафіксовані у сегменті гречки, тоді як інші позиції зростають поступовіше.

