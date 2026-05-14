Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало активне обговорення серед жителів громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Гайсині офіційно набуло чинності з 1 травня, повідомляє Politeka.

У місті затвердили нову вартість водопостачання та водовідведення — 126,78 грн за кубічний метр. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 16 квітня після оновлення економічних розрахунків комунального підприємства.

У структурі платежу 54,42 грн припадає на подачу води, ще 72,36 грн — на відведення стічних ресурсів. Порівняно з 2025 роком, коли тариф становив 79,26 грн, зростання сягнуло майже 60%.

У міській владі пояснюють перегляд збільшенням витрат на утримання інфраструктури. За їхніми даними, собівартість роботи водного господарства за останні роки зросла більш ніж у 2,5 раза.

Водночас для населення не застосовують повний економічно обґрунтований рівень. Різницю, яку оцінюють приблизно у 1,3 млн грн щомісяця, компенсують із місцевого бюджету.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало активне обговорення серед жителів громади. Частина мешканців заявляє про зростання фінансового навантаження, особливо з урахуванням якості води та періодичних перебоїв у постачанні.

27 квітня у Гайсині відбувся мітинг, під час якого містяни передали звернення до міського голови з вимогою переглянути ухвалене рішення.

У підсумку ситуація поєднала економічні аргументи влади та соціальне невдоволення частини споживачів, що сформувало додаткову напругу навколо нових розрахунків.

Подальша вартість послуг залежатиме від змін витрат підприємства та рішень місцевого самоврядування у наступні періоди.

