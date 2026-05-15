Подорожчання проїзду у Львові обговорюється в міських структурах як можливе оновлення тарифної сітки громадського транспорту на тлі зростання витрат перевізників, повідомляє Politeka.

У міській раді пропонують “помірковане коригування” вартості квитків. Серед озвучених варіантів — збільшення цін у різних форматах оплати: для студентів із карткою «Леокарт» — 11,5 грн замість 8,5; при розрахунку транспортною карткою — 23 грн замість 17; банківською карткою — 26 грн замість 20; готівковий розрахунок може сягнути 30 грн проти чинних 25.

Паралельно у місті відбулося громадське обговорення, яке транслювалося у медійному форматі. Жителів запитували про ставлення до можливих змін. Відповіді виявили різні оцінки ситуації: частина опитаних назвала запропоновані суми зависокими, враховуючи рівень доходів і щоденні витрати, інші ж вважають коригування виправданим через здорожчання пального та оновлення рухомого складу.

Під час розмов із містянами звучали критичні оцінки. Одна з мешканок зазначила, що рівень у 30 гривень є надмірним для сімейного бюджету, особливо за умов загального зростання цін. Інший львів’янин додав, що регулярні поїздки стануть суттєвим фінансовим навантаженням для багатьох пасажирів.

Водночас є й інша позиція. Частина коментаторів наголошує, що вартість має відповідати якості сервісу та витратам перевізників, особливо якщо оновлюється транспорт і змінюється структура обслуговування маршрутів.

Окремо зазначається, що востаннє тарифну політику переглядали у червні 2025 року. Тоді вартість пального для перевізників становила близько 45 гривень за літр, нині ж перевищує 90, що й стало одним із ключових факторів нових розрахунків.

У підсумку подорожчання проїзду у Львові формує суспільну дискусію навколо балансу між економічними витратами перевізників та доступністю міського транспорту для пасажирів.

