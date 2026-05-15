Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області видаються у спеціалізованих центрах підтримки для людей з Маріуполя, повідомляє Politeka.

Така ініціатива реалізується завдяки зусиллям, які докладає Маріупольська міська рада для забезпечення своїх мешканців найнеобхіднішим.

Для багатьох маріупольських родин, які наразі мешкають у подільському регіоні, така системна гуманітарна підтримка є надзвичайно важливою допомогою.

Організатори зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області допомагають суттєво зменшити щомісячні побутові витрати переселенців.

У центрі "ЯМаріуполь Вінниця" підкреслюють, що видача пакунків відбувається на регулярній основі, щоб підтримка була не разовою, а стабільною та прогнозованою для кожної сім'ї.

Наповнення таких гуманітарних пакунків ретельно продумане, щоб забезпечити базові потреби людини у харчуванні на певний період.

У середині кожного набору міститься необхідний перелік товарів тривалого зберігання. Зокрема, отримувачі знаходять там різноманітні крупи, соняшникову олію, цукор та чай.

Також до складу обов'язково входять консерви та інші товари, які легко зберігати та використовувати для приготування щоденних страв.

Така комплектація дозволяє закрити першочергові запити переселенців щодо продовольчого забезпечення.

Самі отримувачі допомоги позитивно оцінюють таку ініціативу від міської влади Маріуполя. Такі відгуки свідчать про те, що безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області дійсно виконують свою соціальну функцію.

Важливо пам'ятати, що видача здійснюється з розрахунку один набір на 31 день для однієї особи.

