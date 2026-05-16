Подорожание проезда в Днепре официально было введено с 9 мая 2026 года, когда стоимость одной поездки в городских автобусах выросла до 23 гривен, сообщает Politeka.

Предварительный пересмотр тарифов проходил в январе 2025 года, и тогда цена остановилась на отметке 20 гривен.

Главными факторами, повлиявшими на решение муниципалитета о подорожании проезда в Днепре, стали существенный рост стоимости энергоресурсов, нестабильность курса евро и постоянные ограничения в электроснабжении.

Все это оказывает влияние на обслуживание автопарков. На официальном сайте городского совета отмечают, что основная причина такого изменения заключается в ценах на горючее и горюче-смазочные материалы.

За последний месяц эти товары прибавили в стоимости более 50 процентов, что создало критические условия для работы всех транспортных компаний города.

Ситуация усугубляется еще и острым дефицитом квалифицированных кадров. Руководитель автотранспортного предприятия Андрей Русовский отмечает, что только за один месяц уволилось около 20 водителей и 6 слесарей.

Из-за недостаточного финансирования компании не могут предложить конкурентную заработную плату, а примерно 30 процентов подвижного состава пока простаивает из-за отсутствия ремонтов.

Подорожание проезда в Днепре также связано с глобальными политическими событиями, в частности, на Ближнем Востоке.

Заместитель начальника управления транспорта Иван Васючков объяснил, что еще в марте цена на дизельное горючее начала стремительно расти, достигнув на оптовом рынке отметки 85 или 88 гривен за литр.

Чиновник добавил, что хотя реальная себестоимость перевозок сегодня составляет от 28 до 32 гривен в зависимости от сложности маршрута, власти понимают социальную сложность вопроса и остановились на меньшем тарифе.

