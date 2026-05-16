Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно запровадили з 9 травня 2026 року, коли вартість однієї поїздки у міських автобусах зросла до 23 гривень, повідомляє Politeka.

Попередній перегляд тарифів відбувався у січні 2025 року, і тоді ціна зупинилася на позначці у 20 гривень.

Головними факторами, що вплинули на рішення муніципалітету про подорожчання проїзду в Дніпрі, стали суттєве зростання вартості енергоресурсів, нестабільність курсу євро та постійні обмеження в електропостачанні.

Все це впливає на обслуговування автопарків. На офіційному сайті міської ради зазначають, що основна причина такої зміни полягає у цінах на пальне та пально-мастильні матеріали.

Протягом останнього місяця ці товари додали у вартості понад 50 відсотків, що створило критичні умови для роботи всіх транспортних компаній міста.

Ситуація погіршується ще й гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів. Керівник автотранспортного підприємства Андрій Русавський наголошує, що лише за один місяць звільнилося близько 20 водіїв і 6 слюсарів.

Через недостатнє фінансування компанії не можуть запропонувати конкурентну заробітну плату, а приблизно 30 відсотків рухомого складу наразі простоює через відсутність ремонтів.

Подорожчання проїзду в Дніпрі також пов’язане з глобальними політичними подіями, зокрема на Близькому Сході.

Заступник начальника управління транспорту Іван Васючков пояснив, що ще у березні ціна на дизельне пальне почала стрімко рости, досягнувши на гуртовому ринку позначки 85 чи 88 гривень за літр.

Посадовець додав, що хоча реальна собівартість перевезень сьогодні становить від 28 до 32 гривень залежно від складності маршруту, влада розуміє соціальну складність питання і зупинилася на меншому тарифі.

