Подорожчання круп в Одеській області фіксується в сегменті базової бакалії, де протягом останнього періоду одночасно зросли ціни на вермішель, рис і гречку, що формує загальний висхідний тренд у роздрібних мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найпомітніша зміна відбулася у категорії довгої вермішелі. Середній рівень у квітні 2026 року становив 33,14 грн за кілограм, однак уже в наступні тижні показник піднявся до 38,60 грн. Динаміка внутрішнього індексу демонструє поступове закріплення вищого цінового коридору, адже навіть короткострокові зниження не повернули ринок до попередніх значень. За місяць приріст склав понад 7 грн, що для цієї категорії є суттєвим коливанням.

Рис демонструє більш складну структуру ціноутворення через різницю між торговими мережами. У травні зафіксовано розкид від 46,90 до 81,99 грн за кілограм, що свідчить про неоднорідність постачання та націнок у роздробі. Середній показник зріс до 59,92 грн проти 56,40 грн у квітні. Додатковий тиск створюють акційні коливання та нерівномірні поставки, через які окремі магазини утримують нижчі або вищі позиції на полиці.

Гречка залишається найбільш волатильним елементом бакалійного кошика. Середня ціна піднялася до 81,80 грн, тоді як у попередньому місяці вона перебувала на рівні 69,21 грн. Максимальні значення в окремих мережах сягають 96,50 грн, тоді як мінімальні утримуються в межах 73–75 грн. Така різниця вказує на вплив як закупівельних контрактів, так і регіональної логістики.

У підсумку Подорожчання круп в Одеській області охоплює одразу кілька ключових позицій споживчого кошика, формуючи більш високий базовий рівень витрат для домогосподарств.

Аналітики ринку пояснюють тенденцію поєднанням факторів: змінами у постачанні, сезонним попитом, витратами на транспортування та коливаннями закупівельних цін, які поступово передаються кінцевому споживачу через роздрібні мережі.

