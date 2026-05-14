Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області почне діяти вже у травні та зачепить маршрути кількох популярних складів, повідомляє Politeka.

Залізничники пояснюють такі заходи необхідністю технічного обслуговування певних ділянок інфраструктури для забезпечення безпеки.

Фахівці зазначають, що проведення колійних робіт є плановим процесом, який вимагає тимчасових коректив у розкладі.

Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області зачепить приміські сполучення у різні періоди місяця. Зокрема, у період з 18 по 20 травня деякі склади курсуватимуть за скороченим маршрутом.

Це стосується рейсів №6431/6432, №6433/6434, а також №6435/6436. Замість звичного напрямку Коломия - Івано-Франківськ - Коломия ці експреси будуть прямувати лише до станції Хриплин і назад.

Крім того, зміни торкнуться і напрямків, що пов’язують різні регіони через вузлові станції. Наприклад, №6403/6404, який зазвичай курсує між станціями ім. Т.Г. Шевченка та Помічна, протягом травня та на початку червня змінить кінцеву зупинку.

У визначені дні, а саме 16, 18, 20, а також у період з 22 по 27 травня, 29 та 30 травня, 1 та 2 червня цей склад курсуватиме за маршрутом ім. Т.Г. Шевченка - Виска - ім. Т.Г. Шевченка.

Це рішення дозволить залізничникам звільнити ділянки колій для виконання необхідних ремонтних операцій.

Також варто звернути увагу на рейс №6405/6402. У період з 6 травня по 3 червня цей склад також курсує за скороченою схемою ім. Т.Г. Шевченка - Виска - ім. Т.Г. Шевченка замість звичного прямування до Помічної.

Для багатьох мешканців регіону новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області стане вагомим фактором при виборі часу для подорожей.

