Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 16 травня носять плановий характер. Обмеження вводяться через плановий ремонт електрообладнання. Варто ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії в окремих населених пунктах.

16.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть в населеному пункті Павлогірківка, проте лише на наступних вулицях:

Мазенка — 1-2, 5, 16-17, 19, 22, 25

Миру — 2, 4-14, 16-17, 19

Центральна — 23-26, 28, 30, 35-37, 40-45

16.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в селі Підлісне. В цей період триватиме плановий ремонт. Проте тривалі обмеження в суботу охоплять лише окремі адреси:

Авдієвського — 2-3, 6-7, 9-23, 25, 26а, 27, 28А, 29-32, 34-35, 37А, 38, 40-42, 44, 47, 53-56, 57А, 58-60, 62-63, 66-69, 71-73, 75-79, 81, 83, 87, 89, 101, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127

Б. Хмельницького — 17, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Виноградна — 41, 45, 47-51, 53-57, 61-63, 66, 68, 72

Івана Франка — 1-7, 9-20, 22-27, 29-30

Лесі Українки — 69, 94, 96, 98, 100, 102

Лісна — 13, 17

Садова — 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28

Садовий пров. — 1-4, 6-10, 11А, 12, 16, 18, 20, 22-24, 27-28, 32

Сонячна — 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20-22

Степова — 1, 7-8, 10, 10А, 12-17, 19-21, 23

Фонтанна — 1-2

Шкільна — 4-5, 9, 11-15.

