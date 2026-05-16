Українцям показали планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 травня, в неділю, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 17 травня матимуть локальний характер і торкнуться окремих населених пунктів регіону. Жителям радять завчасно ознайомитися з оновленою інформацією щодо можливих перерв у електропостачанні та врахувати їх під час планування щоденних справ.

Профілактичні роботи є необхідною частиною підготовки мереж до підвищених навантажень і дозволяють забезпечити стабільніше та безпечніше постачання електроенергії після завершення ремонтів.

17.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть в населеному пункті Іванівка, проте лише на наступних вулицях:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23

Набережна — 1, 3, 5

Степова — 12А, 13, 14, 20, 28, 36

Набережний пров. — 1, 4, 6

Шевченка — 1

Пасічна — 2, 8, 10, 11, 15

Також додаткові графіки відключення будуть тривати у населеному пункті Бобринка. Вони вводяться з 09:00 до 17:00 години, проте лише в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Набережна — 2, 3, 5, 7, 7А, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18

Рибака — 1, 7, 9, 10, 12, 13

Садова — 2

Сонячна — 1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15

З 09:00 до 17:00 години в селі Солонцюватка не буде електрики, проте тільки в будинках, що знаходяться на вулицях:

Бобринецька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 12, 13, 16

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39.

