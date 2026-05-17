Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».



У зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах будуть тривати графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 18 до 24 травня. Мешканцям регіону варто знати, де триватимуть знеструмлення, щоб бути готовими до обмежень.

18.05.2026 року з 08:30 до 17 години відключатимуть електроенергію. Такі обмеження будуть діяти у населеному пункті Вознівці. Знеструмлять вулиці:

Гагаріна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501;

Закринична 1, 2, 3, 4, 5;

Затишна 4, 6, 9, 10, 11;

Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 6, 8;

Першотравнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42;

Пирогова 1, 2, 4, 5;

Польова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

Садова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Суворова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

Шевченка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24;

1 Травня 19 / 2.

19.05.2026 року триватимуть з 09:00–17:00 години в населеному пункті Борисівка. Знеструмлення будуть в будинках, які розташовані за наступними адресами:

Валентина Корсуна: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

Лісова: 1, 2, 3, 5, 7

Набережна: 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 41А, 45

Садова: 1, 1А, 2, 2А, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 53

Симиренка: 2, 4, 7, 20, 32, 40, 52

Тараса Шевченка: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65А, 66, 67, 69, 71, 73, 73А, 75, 76, 80, 82, 86, 90

провулок Миколи Біляшівського: 4

провулок Трипільський: 1, 3, 4, 9

20.05.2026 року з 8 до 17 години відключать електрику в селі Носківці. Світла не буде на наступних вулицях:

Горького 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Дружби 2;

Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 7;

Паркова 2, 8, 11;

Першотравнева 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23;

Польова 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23;

Слобідська 1;

Соборна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34;

Суворова 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 59, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 78, 80, 90, 92, 93, 116, 117, 119, 504;

Центральна;

провулок Суворова 10.

