Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным для переселенцев благодаря платформе «Допомагай», где регулярно появляются новые предложения временного размещения, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев квартир и людей, которые ищут убежища после эвакуации. В объявлениях обычно указывают условия проживания, контакты хозяев, особенности дома и информацию о его расположении.

Переселенцы могут самостоятельно просматривать доступные варианты и договариваться о поселении. Часть предложений рассчитаны на семьи с детьми, другие подходят для одного человека или нескольких жителей.

В селе Потоки Жмеринского района предлагается дом с четырьмя комнатами и печным отоплением. Центральное водоснабжение и газоснабжение там отсутствуют, однако на территории есть колодец, хозяйственные помещения, летняя кухня и сад. Владельцы отмечают, что такой вариант больше подойдет людям, готовым помогать с уходом за двором.

Еще одно предложение было обнародовано в Виннице на улице Леси Украинки. Там готовы принять женщин с детьми. Дом обеспечен базовыми условиями для проживания, а переселенцев в этом доме размещают еще с прошлого года.

комната, дом

Для поиска предусмотрели специальные фильтры, помогающие быстрее находить нужный формат поселения. Дополнительные консультации желающие могут получить через горячую линию сервиса.

Волонтеры проверяют информацию перед публикацией, чтобы минимизировать неточности в объявлениях. Именно поэтому Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, а новые варианты появляются регулярно.

Местные службы также сообщают, что часть переселенцев может получить дополнительную поддержку посредством продуктовых наборов, вещей первой необходимости и помощи с адаптацией на новом месте.

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