Денежную помощь в Днепропетровской области оказывают не всем пенсионерам, а отвечающим важным критериям.

Часть украинских пенсионеров в 2026 году может рассчитывать на ежемесячную денежную помощь в Днепропетровской области почти в 1 300 гривен, пишет Politeka.net.

Несмотря на законодательно гарантированный характер, финансовая поддержка не назначается автоматически. Для ее оформления пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие факт содержания нетрудоспособных членов семьи, а также отсутствие у них других источников дохода.

Как пояснили в ПФУ, для ее назначения подается заявление в Пенсионный фонд лично или через электронные сервисы. В пакет документов входят паспорт и идентификационный код, документы, подтверждающие родственные связи, справки о совместном проживании, а также подтверждение отсутствия работы или других доходов у нетрудоспособных членов семьи.

Денежную помощь в Днепропетровской области предоставляют для неработающих военных пенсионеров — от бывших рядовых до офицеров, за исключением лиц, проходивших срочную службу. Такая доплата может начисляться как к пенсии за выслугу лет, так и к выплатам по инвалидности.

Ключевым условием для ее получения в Днепропетровской области является наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, которые не имеют собственных доходов и фактически находятся на обеспечении пенсионера. В таких случаях именно военный пенсионер выступает основным или единственным источником финансовой поддержки для семьи.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2595 гривен. Соответственно, размер составляет 50% от этой суммы, то есть примерно 1297 гривен на каждого иждивенца. Размер выплаты автоматически пересматривается вместе с изменением социальных стандартов. В то же время эксперты отмечают, что из-за инфляционных процессов реальная покупательная способность таких доплат постепенно снижается.

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