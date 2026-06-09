Новый график поездов в Одессе позволяет удобнее планировать поездки и создает дополнительные возможности для путешествий между крупными городами страны.

Новый график движения поездов в Одессе начал действовать после запуска модернизированного электропоезда по маршруту Одесса — Винница, сообщает Politeka.

Обновленный состав прошел модернизацию на мощностях Укрзализныци и выполняет рейсы между двумя городами. Проект призван улучшить транспортное сообщение для пассажиров, путешествующих с целью отдыха, обучения или работы.

При обновлении вагонов особое внимание уделили комфорту. В частности, электропоезд оборудовали системой кондиционирования, которая должна обеспечить более удобные поездки в жаркий летний период.

Информацию об этом предоставляет сама Укрзализныця .

В компании отмечают, что ранее аналогичный модернизированный состав вывели на маршрут Киев – Винница – Хмельницкий. Благодаря этому пассажиры получили возможность комбинировать поездки между столицей и южным регионом без использования традиционных поездов дальнего сообщения.

Важным преимуществом стала согласованная пересадка в Виннице. Если один из рейсов прибудет с задержкой, другой будет ждать пассажиров для продолжения маршрута.

По информации перевозчика, такая схема может стать более выгодной альтернативой автобусным перевозкам и поможет расширить выбор во время сезонного дефицита билетов.

Из Одессы в Киев модернизированный электропоезд проходит с 4 июня. Отправление запланировано на 12:55, прибытие в Винницу – в 18:30. Пересадка на следующий рейс проходит в 18:50, а в столицу пассажиры прибывают в 22:04.

В обратном направлении сообщение стало доступным с 5 июня. Отправление из Киева осуществляется в 07:02, прибытие в Винницу - в 10:32. После пересадки в 11:08 поездка завершается в Одессе в 17:01.

В Укрзализныце отмечают, что новый график движения поездов в Одессе позволяет удобнее планировать поездки и создает дополнительные возможности для путешествий между крупными городами страны.

Билеты на рейсы уже доступны через официальное приложение перевозчика. При оформлении поездки между Киевом и Одессой необходимо выбирать вариант поиска с пересадкой.

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