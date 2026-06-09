Новий графік руху поїздів в Одесі дає змогу зручніше планувати поїздки та створює додаткові можливості для подорожей між великими містами країни.

Новий графік руху поїздів в Одесі почав діяти після запуску модернізованого електропоїзда на маршруті Одеса — Вінниця, повідомляє Politeka.

Оновлений склад пройшов модернізацію на потужностях Укрзалізниці та вже виконує рейси між двома містами. Проєкт покликаний покращити транспортне сполучення для пасажирів, які подорожують з метою відпочинку, навчання або роботи.

Під час оновлення вагонів особливу увагу приділили комфорту. Зокрема, електропоїзд обладнали системою кондиціонування, що має забезпечити зручніші поїздки у спекотний літній період.

Інформацію про це надає сама Укрзалізниця.

У компанії зазначають, що раніше аналогічний модернізований склад вивели на маршрут Київ — Вінниця — Хмельницький. Завдяки цьому пасажири отримали можливість комбінувати подорожі між столицею та південним регіоном без використання традиційних поїздів далекого сполучення.

Важливою перевагою стала узгоджена пересадка у Вінниці. Якщо один із рейсів прибуде із затримкою, інший чекатиме на пасажирів для продовження маршруту.

За інформацією перевізника, така схема може стати вигіднішою альтернативою автобусним перевезенням та допоможе розширити вибір під час сезонного дефіциту квитків.

З Одеси до Києва модернізований електропоїзд курсує з 4 червня. Відправлення заплановане на 12:55, прибуття до Вінниці — о 18:30. Пересадка на наступний рейс відбувається о 18:50, а до столиці пасажири прибувають о 22:04.

У зворотному напрямку сполучення стало доступним із 5 червня. Відправлення з Києва здійснюється о 07:02, прибуття до Вінниці — о 10:32. Після пересадки о 11:08 подорож завершується в Одесі о 17:01.

В Укрзалізниці наголошують, що новий графік руху поїздів в Одесі дає змогу зручніше планувати поїздки та створює додаткові можливості для подорожей між великими містами країни.

Квитки на рейси вже доступні через офіційний застосунок перевізника. Під час оформлення подорожі між Києвом та Одесою необхідно обирати варіант пошуку із пересадкою.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.