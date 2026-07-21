Украинцам подробно рассказали о плановых графиках отключения света в Черкасской области на 22 июля.

Графики отключения света продлятся по отдельным адресам в Черкасской области и запланированы на длительное время 22 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 22 июля продлятся в течение дня из-за проведения ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики призывают заранее подготовиться к временным неудобствам, зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

По информации «Черкассыоблэнерго», с 09:00 до 16:45 плановые работы будут выполняться в городе Тальне. В этот период без электроснабжения останутся отдельные дома по адресам:

Молодижный, пров. — 1, 2, 5

Саксаганського — 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63

Трыпильська — 44, 46, 48, 54, 56, 62, 68, 76, 78, 82, 90

Свободы — 54, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94

Чумацька

Кроме того, с 09.00 до 17.00 ремонтные бригады будут работать в поселке Левада. В этой связи временно прекратят электроснабжение для отдельных домов на улицах:

Самойлова — 1, 2, 2/а, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6

С 09:00 до 16:45 временные отключения запланированы и в селе Майданецьке. Обесточение коснутся части потребителей, проживающих на улицах:

Зарична — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

Героїв — 24

Д. Куликова — 1, 47, 49, 51, 56, 58, 59, 59/1, 60, 63, 63/1, 63/4, 65, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66, 68, 70, 71, 72, 72-Б, 72/б, 72а, 73, 74, 75, 75/1, 76, 77, 77/2, 77/3, 77/4, 78, 79, 80, 82, 82/а, 85, 86

Набережна — 1, 1/3, 1/а, 2/а, 3, 3 а, 3 б, 4, 6, 8, 9, 9/а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18/а, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 34/а, 34/б, 35, 35/а, 37, 41/а, 42, 45, 54, 56, 60, 70/а, 85

Робитныча — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 34а

Урожайна — 1

Заводськый, пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Л. Украинкы, пров. — 2, 19.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области: кто получит 1000 гривен.

Также Politeka сообщала, ценовой удар: какие продукты больше всего подорожали в Черкасской области

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Черкасской области: какие нюансы стали известны.