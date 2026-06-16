Для участия в отборе на денежную помощь для пенсионеров в Запорожской области, домохозяйства должны соответствовать ряду критериев.

Открыт прием заявок на денежнує помощь в Запорожской области, в рамках которой пенсионеры и не только получат до 12 300 гривен на одного человека, пишет Politeka.net.

Инициатива реализуется Благотворительным фондом «Право на защиту» за финансирование Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и включает пять прифронтовых и пострадавших регионов.

Для участия в отборе домохозяйства должны удовлетворять ряд критериев. В частности, заявители должны быть внутренне перемещенными лицами или местными жителями, проживать не дальше 50 километров от линии фронта или государственной границы, а также иметь среднемесячный доход ниже 8 422 грн на одного человека.

При рассмотрении заявок дополнительно учитываются показатели уязвимости: наличие инвалидности или серьезных заболеваний, возраст членов семьи, состав домохозяйства, уровень занятости, условия проживания и общая социальная ситуация семьи.

В то же время, организаторы отмечают, что соответствие базовым требованиям не гарантирует автоматического получения выплат. Предпочтение отдается наиболее уязвимым категориям населения, в частности, семьям с людьми с инвалидностью, тяжелобольными, одинокими родителями и пенсионерам в Запорожской области.

Размер денежной помощи определяется индивидуально и зависит от категории получателей.

Для лиц, остающихся в районах повышенного риска, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 1 800 гривен в течение шести месяцев, что составляет 10 800 гривен.

Для семей, вынужденных эвакуироваться, установлена ​​выплата 4 100 гривен в лицо в месяц, или 12 300 гривен в целом за трехмесячный период.

Все денежные средства выплачиваются одним траншем на банковский счет, без ежемесячного разделения.

Процедура подачи заявки проходит в несколько этапов. Сначала заявители проходят предварительную проверку на соответствие критериям, после чего получают приглашение на верификацию и представление оригиналов документов.

Организаторы отмечают, что личное присутствие всех членов домохозяйства, претендующих на помощь, обязательно. Для маломобильных лиц предусмотрен выезд мобильных групп на дом. Также фонд проверяет, не получали ли заявители аналогичную помощь в рамках других гуманитарных программ.

Актуальная информация о графиках приема заявок, адресах пунктов регистрации и обновлении программы публикуется в специальном чат-боте проекта. После прохождения верификации средства обычно поступают в течение 4-6 недель.

Источник: БФ «Право на захист»

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.