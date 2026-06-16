Графики отключения света в Николаевской области на 17 июня вводятся из-за плановых работ.

В Николаевской области 17 июня вводятся плановые графики отключения электроэнергии, которые охватят десятки адресов в разных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 17 июня вводятся из-за плановых работ. Специалисты выполняют техническое обслуживание оборудования, обновление инфраструктуры и мероприятия по повышению стабильности энергосистемы. Такие работы позволяют поддерживать состояние сетей и уменьшать риски аварийных обесточений в будущем.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, дополнительные графики отключения света будут действовать в ряде населенных пунктов области. В частности, в селе Грушивка с 00:01 до 07:00 часов электроснабжение будет временно прекращено по отдельным адресам:



Захидна: 1/7

Новогрушивська: 12, 15

Первомайська: 1, 1В, 1В/1-45А, 1В/1-44, 1В/1-42, 1В/1-41, 1В/1-36, 1В/1-45Б, 1В/1-40, 1В/1-12, 2, 2Б/2, 6, 7, 16, 16А, 22, 35, 37, 37А, 39, 39/9, 48, 54, 58, 60

С 00:01 до 07:00 часы продлятся в городе Первомайськ. Обесточат только отдельные адреса:

Героя Украины Д. Васыльева: 2Б, 3, 3Д, 5, 5Б, 5з, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 56/1455, 65, 67, 69, 77, 91, 93

О. Коротченка: 1А, 1/9, 2А/2, 2А, 2Д, 3, 4, 4А, 4/4, 5, 5/82, 6, 8, 8/3, 11, 12, 13А, 14, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 18/99, 18А, 18Б, 19, 20, 22, 24, 24А, 25, 26, 26/83, 30, 31, 31А, 33, 35, 56/86, 56/1012

Одеська: 80, 104, 121А, 121Б, 123А, 123Б, 123Б/1, 123Б/3, 123Г, 127, 127А/3, 12711, 129, 136, 194, 56/1012

Пивденна: 1

Травнева: 2, 49

17 июня с 00:01 до 07:00 будут отключать электричество в населенном пункте Гаивське. Ограничения будут продолжаться только на следующих улицах:

Набережна: 20/2

Садова: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17А, 18/2, 19, 21, 23, 24, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 69

Степова: 1, 2, 8, 9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.