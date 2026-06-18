Подорожание проезда во Львове объясняют ростом расходов на горючее, ремонтом подвижного состава и общим содержанием маршрутной сети.

Подорожание проезда во Львове было зафиксировано после запуска обновленной тарифной системы, которая начала действовать и охватила весь городской общественный транспорт, сообщает Politeka.

Изменения коснулись как местных жителей, так и туристического потока. Финальная сумма поездки теперь формируется в зависимости от способа оплаты, выбираемого пассажиром при посадке.

Самый высокий тариф остается при наличном расчете — 30 гривен за одну поездку. При оплате банковской картой стоимость ниже — 26 гривен, что стимулирует переход на безналичные расчеты.

Еще более доступный вариант предназначен для цифровых сервисов: через «ЛеоКарт» или мобильное приложение проезд стоит 23 гривны. Для студентов действует отдельная льгота — 11,5 гривны при использовании персонализированной транспортной карты.

В городской инфраструктуре подорожание проезда во Львове объясняют ростом затрат на горючее, ремонт подвижного состава и общее содержание маршрутной сети. Подобные коррекции тарифов наблюдаются и в других крупных городах Украины.

Для сравнения, в Киеве сохраняется более низкий базовый уровень стоимости поездок в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах с дополнительными преимуществами для безналичной оплаты.

В городских властях отмечают, что новая система расчетов призвана обеспечить стабильность работы перевозчиков и поддержать регулярность рейсов без сокращения маршрутов.

Также следует отметить, что дальнейшая динамика тарифов будет зависеть от экономической ситуации и расходов в сфере общественных перевозок, которые остаются под постоянным мониторингом.

Источник: fakty

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